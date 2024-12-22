«Коммерсант»: цены на пиво вырастут на 10% с января 2025 года

Розничные цены на пиво в России вырастут на 10% с января 2025 года. Об этом сообщил «Коммерсант». «Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%», — уточнило издание.