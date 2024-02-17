На месте библейского Армагеддона найдена древнеримская военная база

На территории современного Израиля, на месте Армагеддона — библейского места, где предположительно должна состояться последняя битва человечества — археологи обнаружили римский военный лагерь возрастом 1800 лет, — сообщает Daily Mail.
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