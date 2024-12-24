В Петербурге выдали ордер на работы по сохранению Караульного дома с воротами в Петергофе

Производство разрешено на почти два года Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Караульный («Готический») дом с воротами» в Петергофе.
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