Детский сад № 129 в Иркутске готовится встретить воспитанников после капитального ремонта

Капитальный ремонт в детском саду № 129 на улице Байкальской в Иркутске выполнен почти на 80%. Депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский вместе с представителями городского департамента образования и руководителями дошкольного учреждения проверил выполненные работы.