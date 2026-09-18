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Бизнес журнал. Центр

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БЖ составил топ‑50 агрокомпаний ЦФО и обозначил контуры роста «поля больших цифр»

БЖ составил топ‑50 агрокомпаний ЦФО и обозначил контуры роста «поля больших цифр»

Менее чем через месяц работники сельского хозяйства будут отмечать профессиональный праздник. В этот день мы чествуем фермеров, агрономов, механизаторов, животноводов, работников перерабатывающих предприятий и всех, кто связан с агропромышленным комплексом.

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