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РСЗО "Ураган" ударил по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" бригады камчатских морпехов Тихоокеанского флота из группировки "Восток" нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.

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