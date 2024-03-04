Запланирован ремонт покрытия подмостового перехода у Соковского моста

Запланирован ремонт покрытия подмостового перехода у Соковского мостаСпециалисты управления благоустройства Администрации города Иванова выявили повреждения покрытия спусков к подмостовому переходу в районе Соковского мост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)