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Царьград

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Лерчек сменила дом на особняк за 180 млн: кто оплачивает роскошную жизнь блогера

Лерчек сменила дом на особняк за 180 млн: кто оплачивает роскошную жизнь блогера

Лерчек переехала в особняк на Новой Риге за сотни миллионов рублей.Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, после решения суда о смене места жительства переехала вместе с гражданским мужем, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини, и четырьмя детьми в новый особняк на Новой Риге, пишет aif.

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