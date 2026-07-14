Лерчек сменила дом на особняк за 180 млн: кто оплачивает роскошную жизнь блогера

Лерчек переехала в особняк на Новой Риге за сотни миллионов рублей.Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, после решения суда о смене места жительства переехала вместе с гражданским мужем, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини, и четырьмя детьми в новый особняк на Новой Риге, пишет aif.