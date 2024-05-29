В Москве подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

Накануне голосования по всем правилам был создан ключ блокчейна В Москве озвучили итоги предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Мосгордуму VIII созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии