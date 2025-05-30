У программы истребителей Су-35 появились, кажется, новые перспективы

По сообщению многочисленных источников, Министерство обороны России и государственная Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выделяют новые инвестиции на программу истребителей МиГ-35, чье будущее с 2019 года казалось весьма туманным.
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