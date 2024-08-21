Калужанка прописала у себя в доме нелегальных мигрантов

В отношении жительницы пригорода Калуги возбудил уголовное дело за то, что она фиктивно прописала у себя несколько иностранцевВ отношении жительницы пригорода Калуги возбудил уголовное дело за то, что она фиктивно прописала у себя несколько иностранцев.
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