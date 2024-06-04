Источник: Серхио Перес и Red Bull Racing согласовали новый контракт

Источник: Серхио Перес и Red Bull Racing согласовали новый контрактGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing в самое ближайшее время объявит имя напарника Макса Ферстаппена на сезон-2025, предположило немецкое издание Motorsport-Total.
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