Ростовчане завоевали медали первенства города по пулевой стрельбе

В ростовском тире спортивно-стрелкового комплекса «Пересвет» с 13 по 17 декабря 2021 года прошло открытое первенство города Ростова-на-Дону по пулевой стрельбе В мемориальном турнире, посвященном памяти Заслуженного тренера РСФСР Виталия… Показать полностью.
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