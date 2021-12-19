Ростовчане завоевали медали первенства города по пулевой стрельбе

В ростовском тире спортивно-стрелкового комплекса «Пересвет» с 13 по 17 декабря 2021 года прошло открытое первенство города Ростова-на-Дону по пулевой стрельбе В мемориальном турнире, посвященном памяти Заслуженного тренера РСФСР Виталия… Показать полностью.