Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Когда выйдет, будет 80: Латвия увидела в 72-летнем старике «российского шпиона» и отправила его на нары

Когда выйдет, будет 80: Латвия увидела в 72-летнем старике «российского шпиона» и отправила его на нары

Латвийское информагентство LETA со ссылкой на прокуратуру страны сообщает, что суд Риги приговорил 72-летнего пенсионера к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России Сообщается, что пенсионер служил в советской армии во времена Союза, а после его распада и увольнения из армии, остался жить в Латвии.

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