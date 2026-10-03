The Telegraph: Лондон обвинил Иран в инциденте на авиабазе Фэрфорд

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил подозрения Лондона о причастности Ирана к инциденту на авиабазе Фэрфорд, используемой ВВС США.
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Ну опять у них все кругом виноваты только не они сами.