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Царьград

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The Telegraph: Лондон обвинил Иран в инциденте на авиабазе Фэрфорд

The Telegraph: Лондон обвинил Иран в инциденте на авиабазе Фэрфорд

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил подозрения Лондона о причастности Ирана к инциденту на авиабазе Фэрфорд, используемой ВВС США.

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