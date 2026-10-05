Новый 5G-роутер успешно прошел испытания в России

Сотрудники Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» впервые провели тесты 5G-роутера Wewins C150, который адаптировали для российских сетей представители компании «СофтМастер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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