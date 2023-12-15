ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Избавила мужа от игромании, но тем самым сделала только хуже

Избавила мужа от игромании, но тем самым сделала только хуже

Сейчас я понимаю, какой была дурой. А раньше казалось, что для счастья не хватает всего одной, совсем малюсенькой детали! Мы с Олегом познакомились еще в колледже и поженились спустя всего полгода отношений.

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Комментарии
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Майя Maja
Бабка тут не при чем. Просто одна зависимость сменила другую. Это тип личности такой - зависимый от острых ощущений - эйфории. Проблему надо искать в его детстве.
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3 час.

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