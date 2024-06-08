Следователями полиции в Калмыкии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере благоустройства городской среды

Оперативниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Лаганский», совместно с коллегами из регионального УФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по проверке законности получения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в г.