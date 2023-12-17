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Орловская область направит свыше 2,6 млрд рублей на уплату процентов по госдолгу

Орловская область направит свыше 2,6 млрд рублей на уплату процентов по госдолгу

Региональное правительство утвердило комплекс мероприятий по управлению государственным долгом. Параметры содержатся в программе «Управление государственными финансами Орловской области» на 2024-2029 годы.

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