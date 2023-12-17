Орловская область направит свыше 2,6 млрд рублей на уплату процентов по госдолгу

Региональное правительство утвердило комплекс мероприятий по управлению государственным долгом. Параметры содержатся в программе «Управление государственными финансами Орловской области» на 2024-2029 годы.
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