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Президент Словакии Чапутова и глава Чехии Павел прибыли в Киев с визитом

Президент Словакии Зузана Чапутова и глава Чехии Петр Павел прибыли с визитом в столицу Украины Киев.

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