Орловская область планирует строить до 250 тыс. кв. метров жилья в год

Ежегодный ввод жилья в Орловской области в 2027–2029 годах планируется на уровне 230–250 тыс. кв. метров, общий объем за три года составит 690–750 тыс.
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