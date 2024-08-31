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Разин о предсезонных турнирах: «В 90-х мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор. Сейчас такой мотивации нет. Риск потерять игроков из-за травмы очень большой»

«Хочу обосновать свое мнение относительно предсезонных турниров. В 90-х, когда стали набирать популярность такие турниры, мотивацией победить в них были хорошие призы: машины, мебель, телевизор, внушительный призовой фонд.

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