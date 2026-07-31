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ДумаТВ

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Трамп: США хотят завершения конфликта на Украине с Россией

Трамп: США хотят завершения конфликта на Украине с Россией

Американский президент Дональд Трамп снова заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;Миротворец&quot; Трамп вовсе не хочет завершать украинский конфликт, а все его публичные заявления - от лукавого. Империя зла сша не для того создала очередной очаг войны, поэтому по-прежнему продолжает снабжать бандеросрань финансами, вооружениями, военными специалистами и разведданными. России ни в коем случае нельзя полагаться на никчёмные заявления пустобреха Трампа и его коммивояжёров-&quot;миротворцев&quot;. Хочется надеяться на то, что в Кремле наконец-то осознали всю &quot;значимость&quot; договорённостей с западными фашистами. Смерть бандеросрани!
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