Валерий Фоменков

"Миротворец" Трамп вовсе не хочет завершать украинский конфликт, а все его публичные заявления - от лукавого. Империя зла сша не для того создала очередной очаг войны, поэтому по-прежнему продолжает снабжать бандеросрань финансами, вооружениями, военными специалистами и разведданными. России ни в коем случае нельзя полагаться на никчёмные заявления пустобреха Трампа и его коммивояжёров-"миротворцев". Хочется надеяться на то, что в Кремле наконец-то осознали всю "значимость" договорённостей с западными фашистами. Смерть бандеросрани!