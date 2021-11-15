Члены НАТО не пришли к единому мнению о вступлении в альянс Украины, сообщил Столтенберг

Общественная служба новостейПолитикаЧлены НАТО не пришли к единому мнению о вступлении в альянс Украины, сообщил СтолтенбергУчастники Североатлантического Альянса по-разному относятся к идее вступления в НАТО Украины. Об этом пишет РИА «Новости».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииПавел КНу ладно хохли, эти недочеловечки не ведают, что творят. А натовцы, они чем думают? Ведь снова вляпаются и долго не отмоются.Ответить17 час.
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