Власти объявили новые меры для стабилизации внутреннего рынка топлива

Правительство утвердило новые меры для стабилизации топливного рынка. Кабмин, в частности, восстановил топливный демпфер, увеличил обязательные доли продажи бензина и дизеля на бирже, повысил заградительную пошлину на «серых» экспортеров — с 20 000 до 50 000 рублей за тонну нефтепродуктов.