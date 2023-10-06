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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти объявили новые меры для стабилизации внутреннего рынка топлива

Правительство утвердило новые меры для стабилизации топливного рынка. Кабмин, в частности, восстановил топливный демпфер, увеличил обязательные доли продажи бензина и дизеля на бирже, повысил заградительную пошлину на «серых» экспортеров — с 20 000 до 50 000 рублей за тонну нефтепродуктов.

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