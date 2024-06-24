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ESPN предлагает Стивену Эй Смиту 18 миллионов долларов в год. Журналист хочет получать 25 миллионов

Популярный телеведущий имеет предложение с годовой зарплатой в 18 миллионов долларов. Сообщается, что сам Смит рассчитывает на 25 миллионов, а также расширение полномочий.

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