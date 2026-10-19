Операторы беспилотных систем Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск уничтожили пять наземных роботизированных комплексов (НРТК) ВСУ на Краматорском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чибиса подозреваю...
- SV МИД России обвини...
- АП Кремль надеется, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым