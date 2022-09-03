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Жительница Кузбасса стала жертвой мошенников из-за любви к новогодним игрушкам

Жительница Кузбасса стала жертвой мошенников из-за любви к новогодним игрушкам

На одном из интернет-сайтов 52-летняя кемеровчанка из Рудничного района нашла объявление о продаже ёлочных игрушек, которые ей настолько понравились, что она тут же написала продавцу о готовности их купить и перевела оговоренную сумму за товар.

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