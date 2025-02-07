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От слонов пострадали 14 человек за сто дней

От слонов пострадали 14 человек за сто дней

В Индии слоны насмерть затоптали 14 человек за сто дней. Об этом пишет Odisha TV. По данным Всеиндийской переписи слонов, по состоянию на зиму 2024 года численность слонов в штате Одиша составляла 2103 особи.

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