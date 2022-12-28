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Рэшфорд делит с Кантона 8-е место по голам (64) за «МЮ» в АПЛ

Маркус Рэшфорд поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче АПЛ (3:0). Форвард забил 64-й гол за карьеру в Премьер-лиге и вышел на 8-е место в истории «Манчестер Юнайтед», догнав Эрика Кантона.

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