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Литвинов о «Спартаке»: «Выиграть РПЛ и Кубок – наша главная цель и мечта. Верю в победу»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов настаивает на стремлении красно-белых выиграть РПЛ. – Какие у тебя цели на предстоящий сезон? У «Спартака»? – Самое главное для нас – выиграть чемпионат России и Кубок.

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