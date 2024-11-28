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Артемий Лебедев заявил, что принял сотрудника полиции за телефонного мошенника

Артемий Лебедев заявил, что принял сотрудника полиции за телефонного мошенника

Блогер Лебедев принял звонки из полиции за телефонных мошенников.Артемий Лебедев, блогер и дизайнер, в своем аккаунте в соцсетях поделился историей о том, как принял сотрудников полиции за мошенников.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Да, было такое тоже. Когда выяснилось, что сотрудник настоящий - извинился. Бывает. Времена такие...
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