Белал Мухаммад про Рахмонова: «Он хорош во всем, лучший в дивизионе»

Боец полусреднего веса Белал Мухаммад (23-3) высказался о непобежденном казахстанском бойце Шавкате Рахмонове (17-0): «Он очень хорош, он доводит до конца, он во всём хорош – у него прекрасный грэпплинг, отличная ударная техника.