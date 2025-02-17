Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий 17,2 тыс прочтений 2 дня назад Страны Евросоюза сами несут ответственность за то, что выглядят несостоятельно в глазах США, пишет главный редактор RND Ева Квадбек.
«Сами виноваты»: в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС
Комментарии
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Галина 123
Доигралась с украинским комедиантом, дообнималась, доцеловалась. Он решил раз все "кореша", можно дальше безнаказанно дурака валять. Его неряшливый внешний вид, кривляния на камеру, взаимоисключающие обещания, совершенно лживые речи, оскорбительные интервью всё это последствия неумной, недальновидной и теперь очевидно, провальной внешней политики западных руководителей. Облажались господа конкретно. С чем их и поздравляю!
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