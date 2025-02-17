«Сами виноваты»: в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС

Галина 123

Доигралась с украинским комедиантом, дообнималась, доцеловалась. Он решил раз все "кореша", можно дальше безнаказанно дурака валять. Его неряшливый внешний вид, кривляния на камеру, взаимоисключающие обещания, совершенно лживые речи, оскорбительные интервью всё это последствия неумной, недальновидной и теперь очевидно, провальной внешней политики западных руководителей. Облажались господа конкретно. С чем их и поздравляю!