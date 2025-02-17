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«Сами виноваты»: в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС

«Сами виноваты»: в Германии сделали шокирующее заявление о ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий  17,2 тыс прочтений 2 дня назад Страны Евросоюза сами несут ответственность за то, что выглядят несостоятельно в глазах США, пишет главный редактор RND Ева Квадбек.

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Комментарии
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Галина 123
Доигралась с украинским комедиантом, дообнималась, доцеловалась. Он решил раз все &quot;кореша&quot;, можно дальше безнаказанно дурака валять. Его неряшливый внешний вид, кривляния на камеру, взаимоисключающие обещания, совершенно лживые речи, оскорбительные интервью всё это последствия неумной, недальновидной и теперь очевидно, провальной внешней политики   западных руководителей. Облажались господа конкретно. С чем их и поздравляю!
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