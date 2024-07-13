Симулятор выживания Winter Survival получит крупное обновление 24 июля DRAGO entertainment, р...

Симулятор выживания Winter Survival получит крупное обновление 24 июляDRAGO entertainment, разработчики Gas Station Simulator и суровой игры на выживание Winter Survival, объявили дату выхода следующего крупного обновления для последней игры.
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