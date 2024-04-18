В Кремле прокомментировали арест виллы нового мужа Людмилы Путиной

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал арест виллы предпринимателя Артура Очеретного, нынешнего мужа бывшей жены российского лидера Людмилы Путиной.
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