12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей

Самые бездарные восковые копии знаменитостей. Музей восковых фигур мадам Тюссо не просто так стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона: здесь собрана не только самая большая коллекция восковых копий знаменитостей, но и самая лучшая.