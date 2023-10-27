12 восковых скульптур, которые стали полным фиаско в попытке изобразить знаменитых людей

Самые бездарные восковые копии знаменитостей. Музей восковых фигур мадам Тюссо не просто так стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Лондона: здесь собрана не только самая большая коллекция восковых копий знаменитостей, но и самая лучшая.
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