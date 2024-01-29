Дементьев о шансах «Вашингтона» на плей-офф: «Им будет крайне сложно. Овечкину не хватает партнеров, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забивать»

«Кэпиталс» идут на 12-м месте в таблице Восточной конференции. «Потенциально еще возможно, что «Вашингтон Кэпиталс» сумеют попасть в плей-офф НХЛ, но, как мне кажется, им будет крайне сложно добиться этого на практике.
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