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От 13 лет абьюза и работы прачкой до брака с итальянцем и материнства в 53: жизненный путь Марины Федункив

От 13 лет абьюза и работы прачкой до брака с итальянцем и материнства в 53: жизненный путь Марины Федункив

История Марины Федункив больше похожа на сюжет драматического фильма: прошла через крайнюю бедность, тяжёлый физический труд и годы домашнего насилия, но сумела переписать собственную судьбу.

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