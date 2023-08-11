Движение перекрыто на 547-м километре федеральной трассы Хабаровск - Владивосток

Движение на 547-м километре федеральной трассы Хабаровск - Владивосток перекрыто после ливней. В Спасском и Хорольском районах края введён режим ЧС В Приморье пришел тайфун «Ханун» - ожидается, что за три дня выпадет до 110% месячной нормы осадков.