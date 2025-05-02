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Калужские новости

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Ангелы из калужского монастыря долетели до МКС

Ангелы из калужского монастыря долетели до МКС

С ангелами в руках космонавты Роскосмоса — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков — прямо с орбиты Земли обратились к участникам II Международного студенческого лагеря и конкурса эссе «Достоевский – культурная мощь России».

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