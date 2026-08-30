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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Где создавать бизнес в России в ближайшие годы: пять направлений, на которые я бы смотрел

Когда говорят о перспективных направлениях для бизнеса, обычно пытаются угадать следующий популярный товар или нишу.

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