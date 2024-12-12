В Алтайском крае вынесли приговор руководителям ООО "Алвитфарм"

Директорам предприятия назначили наказание в виде лишения свободы, штрафов в размере 1,5 млн рублей и запрета на управленческую деятельность Приговор руководителям ООО "Алвитфарм" вынесли в Алтайском крае.
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