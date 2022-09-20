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Оригинальный дизайн, 90 Гц, 7000 мА•ч, быстрая зарядка, стереодинамиики, DTS — за 12 000 рублей. В России представлен смартфон Tecno Pova Neo 2

Оригинальный дизайн, 90 Гц, 7000 мА•ч, быстрая зарядка, стереодинамиики, DTS — за 12 000 рублей. В России представлен смартфон Tecno Pova Neo 2

Компания Tecno представила в России новый смартфон Tecno Pova Neo 2 с мощной батареей, качественными стереодинамиками и экраном с частотой обновления 90 Гц.

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