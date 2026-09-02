Спасибо каждому, кто своим примером доказывает: трудности не ломают, а раскрывают наш истинный дух. Пока мы едины и смотрим вперёд с поднятой головой — мы непобедимы! Крымчане сильны духом! И Крым — это мы 💪 тест тест.