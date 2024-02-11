VGC: PlayStation 5 продается в два раза лучше Xbox Series X и S

Игровая консоль PlayStation 5 продается в два раза лучше, чем Xbox Series X и S вместе взятые. Об этом сообщает издание Videogames Chronicle (VGC), ссылаясь на аналитический отчет игрового издателя Take-Two.
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