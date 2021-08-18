Любители историиПолитика«Ленинградское дело»: За что Сталин после войны репрессировал руководителей Ленинграда Некоторые историки называют СССР «тюрьмой народов», таким образом оценивая национальную политику руководства Страны Советов.Вернуться к статье256НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьalexander"В частности, вышеупомянутый А.А. Кузнецов, по сведениям исследователя, жил «в двадцатикомнатном особняке» с роскошной обстановкой. Не бедствовали и другие его соратники по партийной работе".-Значить великий вождь товарищ Сталин не зря производил чистку в рядах ЦК КПСС.Анатолий ИвановНе зря! Директор Кировского завода подарил Кузнецову шашку,отделанную бриллиантами и золотом,а Сталину мраморный письменный прибор!А он знал,кому и что дарить!Ингерман Ланскаяа то, что сам упырь жил 14 особняках с кучей слуг и охраны - это мелочёвка, АХ, да! он же фюрер всех племён и вигвамовАнатолий ЗотовОдновременно?Ингерман ЛанскаяИстессно!Анатолий ЗотовЭто на каком языке?Ингерман Ланскаяна савейскамСЧСергей ЧуклановИнгерман! Вы как всегда на высоте!Юрий ГарамовДо этого в беседе с Берией в присутствии других Сталин назвал Кузнецова своим приемником.Кузнецов слыл в высших кругах честным и преданным работником.Но Сталин любил играть судьбами людей и нередко стравливал их.Как Зиновьева, Каменева с Троцким , а потом уничтожал всех. Берия принял эту идею серьёзно и через месяц Кузнецова и его команды не стало. А на счёт имущества его это предлог.Nikolay StepanovПреемником, Юрий. Что за респонденты пошли, двоечники кругом, не способны разобраться, где тся, а где ться, приёмника путают с преемником, запятые лепят там, где не надо, и так далее. Как пизданет что нибудь, так и видно недоучку - жертву ЕГЭ и прочих постсоветских экспериментов над молодым поколением.БОБорис ОсиповСгноили целый эшелон продуктов вот за это и поплатились...Ингерман Ланскаяа Главное - они все были агентами камбоджийской разведкиБОБорис ОсиповНу да...Были нерадивыми руководителями и путали государственный карман о своим...Ингерман Ланскаякак, например, товарищ Саахов... вот только упырь и лёня за это не расстреливали т.к. нерадивые не несли угрозы лично для фюрера...БОБорис ОсиповА зря...Ингерман Ланскаяа понимаю, что для камуноидов и нациков человеческая жизнь Ничто. но у Русских другое отношение к сему предмету - Ни один Правитель России не замарал себя массовыми убийствами. только оккупанты России - камунизды и фашисты - нещадно косили Русский Народ..БОБорис ОсиповНу да коммунисты они такие...Фашистов косили и либерда их очень осуждает...Ингерман ЛанскаяРусские : фашистов скосили в 45-м, камуниздов скосили в 91-м. ноне сенокос по либерастамБОБорис ОсиповЛиберасты растут как сорная трава...косить надобно иначе все зарастет...:)))Ингерман Ланскаяа "сорная трава", будь то камуноидная, будь то нацистская или либерастная, растёт всегда быстро, но и косится тоже быстро..AYaleksandr yermakovНу так все таки был же заговор.Сергей ДмитриевПочему с лёгкостью необыкновенной присуждалась ВМН ? Кузнецов был душой обороны Ленинграда и Сталин писал ему "Родина вас не забудет". "На выхлопе" все такие фикс-дела привели к власти Хрущёва и краху Союза. Никто не сказал "Товарищ, орудуй того, потише."DKduaqrd KudelskiО чем написала статью? Кажется и сама не поняла. Ведь ссылочки на писателей, пусть со степенями. Это их видение, их мнение. А ты фактики приведи, с опорой на документы. Да соответствующие статьи закона. Иначе, все это болтовня, зарабатывание денег. И хватит им косточки перемывать.Alexander MСовершенно справедливое замечание! В последние десятилетия стало модно обманывать доверчивый к СМИ, верующий на слово народ!Alexander MЭто результат нашего позднесоветского воспитания и образования, которым сейчас так любят хвалиться, ностальгирующие идолопоклонники СССР.Комментировать
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