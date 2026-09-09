Четверо жителей Мурманска поймали падающего из окна горящей квартиры ребенка

РЕН ТВ Четверо мурманчан спасли мальчика, который выпрыгнул из окна многоэтажки во время пожара. Подробности рассказал глава города Иван Лебедев 9 сентября.
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