Алла Пугачева отвечает на обвинения: «Деньги мои считаете?» Елена ГалицкаяНародная артистка СССР Алла Пугачева высказала свое обращение к россиянам через свою страницу в Инстаграм*, подчеркнув, что любит народ России.
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