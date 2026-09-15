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Мерц поддержал идею ЕК о создании торгового альянса вне рамок ВТО

Мерц поддержал идею ЕК о создании торгового альянса вне рамок ВТО

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал идею ЕК о создании торгового альянса вне рамок ВТО. «Поддерживаю предложенное Еврокомиссией формирование альянса за рамками ВТО, выступающего за базирующуюся на правилах торговлю с государствами — единомышленниками при сильной роли ЕС и тесном партнёрстве с Канадой», — цитирует его ТАСС.

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